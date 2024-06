La Federico II ricorda Franco Di Mare

L'Università Federico II di Napoli ha ricordato stasera Franco Di Mare, il giornalista Rai recentemente scomparso: il pubblico del teatro San Carlo, dove è in corso la cerimonia per gli 800 anni dalla fondazione dell'Ateneo, ha riservato al ricordo del giornalista un lungo e caloroso applauso.

Alla figlia Stella è stata consegnata la moneta celebrativa della Federico II. "Mio padre era legatissimo alla Federico II e alla sua Napoli - ha detto la figlia - era per me doveroso essere qui oggi".



