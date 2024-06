Un bambino di otto anni è morto dopo essere stato investito da un trattore in un parcheggio privato a Porotto, alle porte di Ferrara. È successo poco dopo le 19. Il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale, a causa delle ferite riportate. La Polizia sta cercando di ricostruire le circostanze in cui sono avvenuti i fatti.



