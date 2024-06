Piccolo incidente per Amanda Knox al suo arrivo al palazzo di giustizia di Firenze. Nella ressa di teleoperatori e fotografi che l'hanno attesa ha infatti urtato con la testa una telecamera. Per lei un piccolo bernoccolo che non le ha impedito di assistere all'udienza. "Nulla di grave" ha assicurato uno dei suoi difensori, Luca Luparia Donati, rispondendo all'ANSA.



