AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 6 giugno 2024



ROMA - Agenzia ANSA, in streaming su www.ansa.it ore 12.00 Forum Ansa con il ministro degli Esteri Tajani

ROMA - Agenzia Ansa, in streaming su www.ansa.it ore 14.30 Forum Ansa con Cateno De Luca

ROMA - Piazza Santi Apostoli ore 18.00 Elezioni, evento di chiusura della campagna elettorale della Lega con il segretario Salvini ed il gen. Vannacci

ROMA - Piazza di Pietra ore 18.00 Elazioni, chiusura della campagna elettorale degli Stati Uniti d'Europa, con Bonino e Renzi

FIRENZE - Piazza dell'Isolotto ore 18.00 Elezioni, incontro pubblico della segretaria del Pd Schlein

NAPOLI - Elezioni, chiudono le campagne elettorali: Roberto Salis, padre di Ilaria all'Istituto di storia patria (Maschio Angioino); alle 17.00 FI con il segretario Tajani (piazza Matteotti); alle 17.45 il segretario di Azione Calenda (conferenza stampa in piazza dei Martiri prevista alle 18.20); alle 18.00 Fdi con il ministro della Cultura Sangiuliano (pizzeria Mastrunicola, via Pallucci a Pianura)

FRANCOFORTE - Bce, decisione tassi (tasso sui depositi); conferenza stampa della presidente Lagarde sulla politica monetaria nell'area euro

OMAHA BEACH (FRANCIA) - Celebrazioni dell'80° anniversario dello sbarco delle truppe alleate in Normandia

OLANDA - Ue, primo Paese ad aprire i seggi per le elezioni europee

STRASBURGO - Ue, il Consiglio d'Europa pubblica le statistiche annuali sulla criminalità

TEL AVIV - Hostage Forum e comunità Lgbtq organizzano il raduno 'Orgoglio e Speranza'

ROMA - Museo Ebraico, via Catalana ore 18.00 L'Ambasciata di Israele presso la Santa Sede celebra la Festa Nazionale dello Stato d'Israele nel 76/o anniversario dell'indipendenza

ASSISI - Sagrato Chiesa Superiore ore 21.30 Presentazione alla stampa del concerto benefico "Con il Cuore, nel nome di Francesco", con padre Fortunato, e Carlo Conti, conduttore della serata

PARIGI - Roland Garros, Open di Francia di tennis

Riproduzione riservata © Copyright ANSA