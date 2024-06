Trovato morto l'alpinista trentino disperso nelle Ande

È stato trovato nella notte il corpo di Tomas Franchini, l'alpinista 35enne di Madonna di Campiglio che da domenica mattina risultava disperso. Franchini stava scalando la cima Cashan, sulla cordigliera delle Ande, nel nord del Perù, assieme ad un altro alpinista cileno, come ha riferito il fratello Silvestro Franchini all'ANSA.

In questo momento i 15 soccorritori locali che sono stati coinvolti nelle ricerche stanno portando il corpo a valle dalla zona a valle della cresta che Franchini doveva scalare.

Tra le numerose imprese, l'alpinista trentino ha scalato il Monte Edgar, nella regione del Sichuan in Cina nel 2017, ha ottenuto due candidature al Piolet d'Or ed ha vinto due volte il premio "Paolo Consiglio" del Club alpino accademico italiano: la prima nel 2014 per l'ascensione del Cerro Rincon e la seconda nel 2017 per per la spedizione "Kishtwar Shivling 2016", nel Kashmir indiano.

"Hai vissuto poco, ma hai lasciato il segno. In montagna eri il migliore di tutti, con margine", così il fratello Silvestro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA