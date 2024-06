Pm Milano: chiesta l'archiviazione dell'inchiesta Airbnb

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta e carico di tre ex amministratori di Airbnb, la società famosa per gli affitti brevi, accusati di reati fiscali per il mancato versamento dal 2017 al 2021 della cedolare secca e che aveva portato a sequestrare 779 milioni di euro alla società.

Airbnb nei mesi scorsi si è accordata con l'Agenzia delle Entrate per un versamento complessivo di 576 milioni di euro. Ora la parola passa al gip Angela Minerva.

