Operaio cade in cantiere a Gorizia e si ferisce gravemente

Un operaio, di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato attorno alle 13.40 a Gorizia. Per cause al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria, l'uomo è scivolato in uno scavo, all'interno di un cantiere, e ha riportato rilevanti politraumi.

Inizialmente soccorso dal personale di un'ambulanza, è stato poi condotto d'urgenza nell'ospedale di zona. In considerazione del peggioramento delle sue condizioni, è stato poi trasferito d'urgenza, in elicottero, all'ospedale triestino di Cattinara, dov'è stato accolto, in Pronto soccorso, in codice rosso e in prognosi riservata.



