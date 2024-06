La mozione di sfiducia contro Toti in Consiglio regionale

I lavori del Consiglio regionale della Liguria con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Giovanni Toti agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso sono stati sospesi a causa di problemi tecnici nella diretta streaming della seduta durante l'intervento del capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi.

La diretta streaming che consente ai cittadini di assistere ai lavori da casa attraverso il sito web della Regione e un'emittente televisiva locale è saltata. Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei ha perciò interrotto Tosi segnalando il problema tecnico e chiedendo agli uffici di risolverlo al più presto. Il capogruppo M5S ha accettato di interrompere il suo intervento in aula. Lo stop ai lavori è stato preceduto da numerosi battibecchi tra il pubblico sugli spalti durante gli interventi in aula tra cittadini favorevoli e contrari alla mozione di sfiducia. Le guardie giurate sono intervenute più volte per placare gli animi.

I lavori del Consiglio regionale sono iniziati questa mattina con oltre quaranta minuti di ritardo, a causa di una riunione dei capigruppo, a cui era assente per "motivi personali" il capogruppo di Azione Sergio Rossetti, che non ha firmato la mozione. In conferenza dei capigruppo maggioranza e opposizione si sono confrontati sull'ordine da seguire per gli interventi in aula.

A inizio lavori il capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa) ha chiesto la parola denunciando che "gli spalti del pubblico in sala sono stati concessi a sostenitori del centrodestra prenotati". Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei ha replicato: "non mi risulta ci siano state prenotazioni, si sono seguite le regole, chi prima arriva prima si siede nei banchi del pubblico".

All'ingresso dell'assemblea alcune decine di manifestanti hanno alzato alcuni cartelli contro la corruzione in politica con scritto 'ancora una scelta per il bene pubblico: Toti dimettiti', 'non ci serve un presidente in smart working', 'no a finanziamenti in cambio di favori', contestando al grido di 'dimissioni' e battendo le mani sul vetro dell'ingresso del consiglio regionale all'arrivo di alcuni esponenti del centrodestra.

Decine di scarpe 'vuote' sparse per terra e cartelli con scritto 'la corruzione fa sparire le persone comuni': è il flash mob davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria organizzato dall'associazione 'Genova che osa' nel giorno della seduta dell'assemblea legislativa con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con scritto "contro mafia e corruzione in politica".

"Abbiamo raccolto più di 20mila firme per chiedere le dimissioni di Toti. - spiega un manifestante - Vogliamo un'economia democratica e inclusiva per garantire buoni lavori e tutelare l'ambiente. Le dimissioni di Toti non bastano ma sono il primo passo".

La lettera di Toti al Consiglio regionale

Poco dopo l'inizio dei lavori dell'assemblea il capogruppo della Lista Toti Alessandro Bozzano ha letto una lunga lettera inviata dal governatore al Consiglio regionale: "Con una miopia politica con rari precedenti, oggi, con questa mozione di sfiducia, le opposizioni tentano una spallata politica che non solo non riuscirà nei numeri, ma conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, tutta la propria inadeguatezza a guidare questa regione. Dopo un decennio di costanti sconfitte, politiche ed elettorali, la stessa classe dirigente della sinistra che ha saputo deludere i cittadini più di ogni altra, in una Regione dove fortissime erano le sue tradizioni, oggi intravede, grazie a una inchiesta della magistratura, la possibilità di recuperare un po' del terreno perduto".

"E lo fa - prosegue la lettera - sfruttando l'eco di una inchiesta che al momento è solo tale, senza rinvii a giudizio e tanto meno condanne. Infatti, non diremo una parola su questa neppure quello che potrei dire, imitando le opposizioni, sulle ombre lunghe che riguardano il Pd. Una mozione presentata di fretta, non sia mai che tutto si sgonfi. E qui sta il primo sintomo di debolezza politica. Perché nella vostra mozione non c'è nulla di politico, anzi, c'è il contrario. C'è una politica che anziché difendere le proprie prerogative, autonome e parallele a quelle degli altri poteri dello Stato, se ne fa megafono o ruota di scorta, nella speranza di raccogliere qualche briciola. Che delusione, per gli eredi di una tradizione che della centralità della politica aveva fatto la propria stella polare, ritrovarsi oggi a balbettare e ripetere quanto letto sui giornali circa un'inchiesta ancora tutta da verificare".

"Ci saremmo aspettati, anche da parte vostra, una orgogliosa volontà di portare avanti un mandato popolare che pure anche voi per sedere qui avete ricevuto - prosegue -. Ha purtroppo prevalso la volontà di screditare il vostro ruolo e quello del Consiglio di cui fate parte, chiamato da voi a un dibattito pregiudiziale che anticipa le stesse rilevanze istruttorie. Avete deciso di continuare sulla strada di una politica con la P minuscola, subalterna, pur di approfittare di questo presunto momento di debolezza, cercando di raggiungere un obiettivo che non ritenete raggiungibile con le vostre capacità e la vostra credibilità".

"Non vi preoccupate - prosegue la lettera di Toti - anche oggi, come facciamo ormai da nove anni, siamo qui per rimediare alle vostre incapacità, oggi più palesi che mai, di confrontarvi sui temi e sui progetti, non sui pregiudizi. E anche oggi vi dimostreremo che siamo in grado di assumerci, davanti agli elettori, le responsabilità che voi non siete stati in grado di fare proprie, e ci assumeremo le nostre responsabilità grazie all'impegno di questa maggioranza, della giunta e in particolare del presidente ad interim Alessandro Piana a cui va la mia grande riconoscenza per come sta portando avanti con grande impegno il grande lavoro iniziato insieme tanti anni fa".

"Oggi - afferma - con la vostra mozione arruffata e confusa, che mette tutto insieme, anche questo odio si comprende meglio: voi non odiate le opere e i progetti in quanto tali, voi li odiate in quanto unità di misura della vostra incapacità, passata e presente. Odiate quello che ricorda, e soprattutto ricorda agli elettori, la vostra mediocrità e inconcludenza.

Odiate ciò che testimonia la vostra incapacità di scegliere e agire - conclude -. Odiate cioè tutto ciò che richiama la vostra incapacità, che distingue la vostra impreparazione al Governo da chi invece sa assumersi questa responsabilità".

L'inchiesta

Per quanto concerne il filone giudiziario dell'inchiesta che ha portato all'arresto del governatore, questo pomeriggio sarà sentita l'architetto Cristina Bartolini, Soprintendente alle Belle Arti di Genova.

Bartolini, convocata in procura come persona informata dei fatti nell'inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si era espressa negativamente sulla vicenda del tombamento di Calata Concenter.

Dopo di lei, nei prossimi giorni, verranno ascoltate Annamaria Bonomo, ex avvocato dello Stato a Genova e consulente (a titolo gratuito) della struttura commissariale per la ricostruzione post Morandi guidata da Bucci e Lucia Cristina Tringali, dirigente e responsabile dell'anticorruzione interna di Autorità Portuale. Tutte, nel 2022 avevano espresso dubbi di legittimità sull'operazione.

