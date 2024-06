G7 Brindisi, tornano i controlli ai valichi di Ventimiglia

I controlli di frontiera nei valichi italiani del comprensorio di Ventimiglia saranno ripristinati da domani e fino al 18 giugno, in occasione del G7 di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno prossimi. Il valico di Olivetta San Michele, in particolare, sul versante italiano della val Roja, dove non c'era più alcun controllo fisso dall'entrata in vigore del Trattato di Schengen, sarà presidiato per ventiquattro ore al giorno da pattuglie della polizia di frontiera e da militari delle Forze armate, come annunciato dal sindaco del piccolo centro, Adriano Biancheri, in un'ordinanza che vieta la sosta in tre parcheggi. "Al fine di collocare in sicurezza il dispositivo composto da due veicoli e un wc chimico - si legge nel provvedimento - è necessario il completo sgombero di tre parcheggi in via Roma (piazzale ex caserma dei Carabinieri di fronte alla stazione ferroviaria)".





