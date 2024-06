Denuncia coppia che la maltrattava, coniugi la investono

Hanno cercato di uccidere una donna che li aveva denunciati, investendola con la loro auto.

Protagonisti della vicenda marito e moglie, arrestati dai carabinieri per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Collegno, alle porte di Torino. In viale XXIV Maggio una donna di 51 anni è stata investita da un'auto che si è poi allontanata a gran velocità. Ha 90 giorni di prognosi.

Dalle indagini è emerso che la donna era stata ospite a casa della coppia per un breve periodo in cui c'erano stati numerosi episodi di violenza che hanno portato la vittima a denunciare i coniugi per maltrattamenti e ad andarsene. La 51enne è stata trasportata al Cto di Torino. Marito e moglie invece sono stati accompagnati al carcere torinese.



