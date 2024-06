Coordinamento sicurezza G7, iniziato comitato con Piantedosi

E' iniziata da pochi minuti a Brindisi la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in vista del G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno prossimi a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano. Il tavolo tecnico di oggi si tiene a Palazzo Montenegro e servirà a definire le ultime misure di sicurezza per il vertice mondiale, dove oltre la partecipazione dei 7 grandi della Terra è prevista anche la presenza di Papa Francesco, per una seduta dei lavori del G7 sull'intelligenza artificiale.

Alla riunione partecipano, oltre alle autorità locali ed al prefetto Luigi Carnevale, il capo della polizia Vittorio Pisani, il capo di gabinetto del ministro Maria Teresa Sempreviva, il capo della delegazione per la presidenza Italiana del G7 Nicola Lener e il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, Fulvio Maria Soccodato e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.



