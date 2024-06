Consiglio Liguria, respinta mozione sfiducia contro Toti

È stata respinta la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso presentata in Consiglio regionale da quattro delle cinque forze politiche all'opposizione: Pd, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa, esclusa Azione. Sono stati 18 i voti contrari (l'intero centrodestra) e 11 i favorevoli (Pd, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa).

Assente perché in congedo per "motivi personali" il capogruppo di Azione, che non ha firmato il documento.



