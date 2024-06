Era a bordo di uno scooter quando e' andato a sbattere contro due auto parcheggiate: è morto così, la scorsa notte a Casoria (Napoli), un ragazzo di 15 anni.

Sul posto, in via Giovanni Pascoli, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria. La salma è stata sequestrata su disposizione dell'Autorità giudiziaria e trasferita nell'ospedale di Giugliano per l'autopsia.



