Principio d'incendio di un camion al traforo del Monte Bianco

Il traforo del Monte Bianco è stato chiuso stamane dalle 10.14 alle 12.51 a seguito del principio d'incendio di un camion polacco, proveniente dalla Francia, che trasportava ferro. Per le 20 persone che si trovavano all'interno della galleria - fa sapere il gestore italo-francese Geie-Tmb - non ci sono state conseguenze.

Il principio d'incendio si è verificato a tre chilometri dall'imbocco francese ed è stato domato dalle squadre di intervento immediato del Tmb-Geie che presidiano in permanenza il traforo e dai vigili del fuoco di Courmayeur e di Chamonix, arrivati sul posto.

In applicazione delle procedure di sicurezza, gli operatori della postazione di controllo e comando hanno subito chiuso gli ingressi esterni e bloccato il flusso dei veicoli all'interno del traforo, con l'accensione dei semafori rossi e l'abbassamento delle barriere di traffico disposte ogni 600 metri.

Le 20 persone presenti all'interno della galleria prima hanno raggiunto i rifugi più vicini e poi sono state invitate a tornare sui propri veicoli e a uscire dalla galleria. Il tunnel è stato riaperto in regime di senso alternato alle 12.51 e attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dal mezzo coinvolto.



