Il sindaco di Genova Bucci operato d'urgenza

Il sindaco di Genova è stato ricoverato e operato d'urgenza, In una nota l'ospedale Galliera comunica che Marco Bucci è stato sottoposto a intervento chirurgico dall'équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea e l'intervento ha avuto esito positivo".

Bucci era ricoverato da qualche giorno all'Ospedale Galliera dunque l'intervento al quale è stato sottoposto era programmato.

"Il paziente - termina la nota - resterà ricoverato circa 5 giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso".

A Bucci la vicinanza del Consiglio comunale. "Attendiamo con ansia il ritorno del nostro sindaco - ha detto il presidente Carmelo Cassibba - per poter continuare a lavorare insieme e portare a termine i tanti progetti in essere, siamo fiduciosi che presto sarà di nuovo con noi, con la sua consueta e prorompente energia. Siamo costantemente aggiornati sulle sue condizioni, siamo fiduciosi in una sua rapida ripresa e lo attendiamo con impazienza. Forza sindaco".



