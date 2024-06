Dall'Eritrea da sola per raggiungere i familiari in Belgio

Stanca e impaurita ma senza segni di violenze o torture. Si è concluso a Salerno il lungo viaggio di una minore di 17 anni giunta dall'Eritrea.

La ragazza si trovava sulla nave Geo Barents insieme ad altre 83 persone, tra cui un bimbo di un anno accompagnato dalla mamma e dal papà, anche loro eritrei. Secondo quanto si apprende, la giovane era scossa dal fatto di doversi separare da questa famiglia con la quale aveva condiviso questa traversata e, per la paura, si era nascosta tra le panche del molo mentre i mediatori la cercavano.

Ma, una volta rasserenatasi, si è dimostrata molto serena, dicendo di aver intrapreso il viaggio per ricongiungersi ai familiari che vivono in Belgio.

"Verificheremo - ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola de Roberto - che questa versione sia esatta e, se così fosse, cercheremo di aiutarla per un eventuale ricongiungimento familiare".

Tra gli altri migranti arrivati, alcuni adulti hanno mostrato evidenti ustioni soprattutto sulle gambe e le natiche dovute alla miscela di combustibile e acqua di mare che ha provocato le ferite. Uno di loro, un siriano, è anche già stato dimesso dall'ospedale salernitano in quanto aveva molto paura di rimanere separato dal fratello.

Sulla Geo Barents c'erano complessivamente 84 persone, ovvero 64 adulti (due donne), 20 minori di cui un bimbo piccolo accompagnato e una ragazza minore di 17 anni.

I migranti, tutti in buona salute e provenienti da Siria, Eritrea, Egitto, Gambia, Guinea, Etiopia, Senegal, Ghana, Mali, Sudan, Guinea-Bissau, sono stati recuperati in due operazioni di soccorso in ambito internazionale. In provincia di Salerno resteranno all'incirca 38 persone, le altre verranno trasferite in Calabria. Quello di ieri a Salerno è stato il 34esimo sbarco complessivo, il secondo dall'inizio dell'anno.



