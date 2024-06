Musica alta fino all'alba sulla nave dei vip indiani, polemiche

Ha scatenato polemiche per la musica alta diffusa fino all'alba in diversi quartieri della città l'approdo la scorsa notte nel porto di Genova della lussuosissima nave da crociera 'Celebrity Ascent' con mille invitati a bordo affittata dal magnate indiano Mukesh Ambani per una tappa delle nozze da sogno del figlio, Anant con Radhika Merchant, organizzata Portofino.

L'imbarcazione proveniente dal Golfo del Tigullio ha ormeggiato a ponte Andrea Doria intorno all'una di notte, ma la festa iniziata in piazzetta a Portofino è continuata a bordo con l'esibizione di band e cantanti internazionali trasmessa a tutto volume, tanto da essere udita persino sulle alture di Genova affacciate sul porto.

Numerose le chiamate alle forze dell'ordine e le richieste di intervento fino alle 6 del mattino. "Il comportamento degli organizzatori è stato assurdo, - denuncia un vigile del fuoco residente in zona - hanno tenuto sveglia mezza Genova con un volume altissimo e non giustificato per quasi tutta la notte, la musica è stata spenta all'alba. Ancora più assurdo il fatto che la Capitaneria di porto, chiamata intorno alle 4:30, non abbia fatto nulla".



