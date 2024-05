Malore su cupola Brunelleschi, turista calata con montacarichi

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14:20 in piazza del Duomo a Firenze per soccorrere una turista 18enne colta da malore mentre si trovava sulla lanterna della Cupola di Brunelleschi.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la giovane insieme al personale sanitario. Dopo una valutazione sanitaria è stato deciso di effettuare la discesa ordinaria fino alle terrazze della Cattedrale per completamente la discesa con un montacarichi. I vigili del fuoco erano muniti anche di autoscala che però non è stata utilizzata. La donna è stata poi affidata al personale sanitario.



