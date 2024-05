I ragazzi e la violenza di genere: il 33% dei giovani ha un partner possessivo

Adolescenti possessivi nelle relazioni di coppia: più di tre giovani su 10 (il 33%) afferma di subire atteggiamenti di possesso e controllo. Tra questi, il 66% delle ragazze afferma che il partner fa pressioni affinché non indossi determinati capi di abbigliamento; il 21% dei ragazzi sostiene che la propria partner non gli consente di frequentare altre persone. Sono alcuni dei dati che emergono dal report "I giovani e la violenza di genere", realizzato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.



Lo studio è stato realizzato attraverso un questionario, predisposto con il supporto dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ha visto la partecipazione degli studenti delle quinte classi di alcuni Istituti superiori e, online, di oltre 30.000 ragazzi di età compresa tra i 14 ai 18 anni attraverso la piattaforma #iopartecipo. Un giovane su cinque si è trovato a confrontarsi in una "relazione tossica" ed in particolare dice di aver subito il controllo del proprio smartphone. Circa la metà degli intervistati ha dichiarato di disapprovare l'eventuale controllo del proprio telefono da parte del partner, mentre il 34% si è detto indifferente. Il 2%, invece, si dice lusingato di ciò e se ne vanterebbe con gli amici.

Il 76% delle vittime di stupri è under 34

Il 76% delle vittime di violenze sessuali nel 2023 sono donne under 34. La fascia d'età 14-17 anni passa dal 24% del 2020 al 27% del 2023 mentre quella tra i 25 e i 34 anni scende dal 29% del 2020 al 26% nel 2023. Dai dati, elaborati sulla base delle risultanze della Banca Dati interforze, emerge che riguardo agli stupri di gruppo le under 34 costituiscono il 73% del totale e il 38% delle vittime di "revenge porn".

Tre giovani su 10 hanno subito molestie

Il 31% degli studenti ha subito molestie tramite social, messaggi, telefonate. Uno su quattro dichiara che si si sono ripetute nel tempo, mentre il 77% che si è trattato di un caso isolato. Lo studio è stato realizzato attraverso un questionario, predisposto con il supporto dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ha visto la partecipazione degli studenti delle quinte classi di alcuni Istituti superiori e, online, di oltre 30.000 ragazzi di età compresa tra i 14 ai 18 anni attraverso la piattaforma #iopartecipo.

Il timore di essere vittima di violenza di genere risulta più elevato tra le studentesse (57%) che tra gli studenti (10%) e anche nei risultati restituiti dalla consultazione online si evidenzia una percentuale più elevata tra le ragazze (35%) che tra ragazzi (11%).

