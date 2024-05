Difende ragazza da fidanzato e lo pestano, quattro arresti

Era intervenuto per difendere una ragazza che il fidanzato diciassettenne stava picchiando. Questo si è allontanato e ha chiamato in aiuto gli amici che hanno pestato un 25enne milanese procurandogli lesioni permanenti con la rottura di una costola, del setto nasale e la perdita di tre denti. Ora per quell'aggressione nel quartiere Lorenteggio di Milano del novembre del 2023 sono stati arrestati dagli agenti della sezione che persegue i reati contro la persona della Squadra Mobile in quattro: Il fidanzato e altri tre giovani di 19, 22 e 24 anni, tutti romeni. Sono accusati di lesioni gravi aggravate dal fatto che siano permanenti. Gli investigatori sono arrivati a loro grazie anche alle telecamere di sorveglianza e ad alcune testimonianze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA