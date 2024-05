Corteo pro Palestina Torino tenta incontro con rettori a evento

Un piccolo corteo di studenti pro Palestina si è diretto verso Palazzo Carignano a Torino, dove alle 14 è iniziato un incontro sull'intelligenza artificiale, nell'ambito del Festival dell'economia, in cui è prevista la presenza dei rettori del Politecnico, Stefano Corgnati, e dell'Università, Stefano Geuna. Il corteo è aperto dallo striscione "Geuna & Corgnati vogliamo risposte! Stop al genocidio".

I ragazzi hanno trovato tutte le strade intorno all'edificio bloccate dalle forze dell'ordine e hanno tentato di arrivarci anche attraverso una delle gallerie che si trovano tra i portici cittadini, poi passando da un'uscita laterale di Palazzo Campana, sede della facoltà di matematica, dopo essere andati a informare gli studenti in mensa della situazione della protesta.

"Il corteo dell'intifada studentesca - dicono i manifestanti stessi - viene accolto co lo schieramento di forze dell'ordine quando gli studenti vorrebbero solo avere un dialogo pubblico con i rettori".



