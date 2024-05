Cbs: "Piano Usa per inviare fino a 500 migranti anche in Italia". Palazzo Chigi: "Allo studio reciprocità con gli Stati Uniti"

"L'amministrazione Biden sta pianificando di inviare alcuni migranti dall'America Latina per il loro reinsediamento in Grecia e in Italia allo scopo di scoraggiare gli attraversamenti al confine tra Stati Uniti e Messico". Lo riferisce la Cbs News citando due persone che hanno familiarità con i piani del governo.

"L'iniziativa coinvolgerebbe la Grecia e l'Italia che accoglierebbero i migranti", le cui procedure sono "trattate negli uffici dell'immigrazione che l'amministrazione Biden ha istituito lo scorso anno in quattro paesi dell'America Latina per selezionare quelli che sperano di raggiungere gli Stati Uniti", hanno precisato le fonti chiedendo l'anonimato. "I centri, ufficialmente conosciuti come Uffici per la Mobilità Sicura, consentirebbero ad alcuni migranti in Colombia, Costa Rica, Ecuador e Guatemala di presentare domanda per entrare legalmente negli Stati Uniti o in altri Paesi. Secondo i nuovi accordi, Grecia e Italia si unirebbero al Canada e alla Spagna nel reinsediare alcune delle persone" le cui procedure vengono "trattate in quegli uffici. Una delle fonti ha affermato che Italia e Grecia probabilmente accetterebbero un numero relativamente piccolo di migranti, circa 500 o meno ciascuna".

"La ricostruzione di CBS è del tutto fuorviante", affermano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che "è attualmente allo studio un'ipotesi di reciprocità, secondo la quale gli Usa ospiterebbero rifugiati presenti in Libia con la volontà di recarsi in Europa, mentre alcuni Stati europei del Mediterraneo ospiterebbero poche decine di profughi sud americani. Per quanto riguarda la nostra nazione, si tratterebbe di circa 20 rifugiati venezuelani di origine italiana per avviare percorsi lavorativi in Italia. Discussione al momento solo allo studio e che risulterebbe, in ogni caso, molto vantaggiosa proprio per Italia e Stati europei di primo approdo".

L'Italia è "indisponibile" al ricollocamento di centinaia di migranti sul territorio nazionale in considerazione "degli sforzi già sostenuti sul fronte dell'accoglienza", fanno sapere fonti del Viminale.

