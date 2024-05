A Ruvo del Monte (Potenza), nel pomeriggio, è morto un operaio che era alla guida di un camion finito fuori strada - per cause in fase di accertamento - nei pressi di una cava. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 "Basilicata soccorso" che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sull'incidente indagano i Carabinieri del Comando provinciale di Potenza.



