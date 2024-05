Molesta due bambine in un negozio e viene arrestato

E' accusato di avere molestato sessualmente due bambine di cinque e otto anni in un negozio di uno dei comuni della provincia di Perugia, un quarantaseienne del posto arrestato dai carabinieri. Violenza sessuale aggravata il reato contestato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo, mentre si trovava all'interno dell'attività commerciale si è avvicinato ad una bimba di cinque anni intenta a guardare degli articoli su uno scaffale, molestandola. I genitori, accortosi dell'accaduto, con l'ausilio del personale del negozio hanno contattato i carabinieri. Questi hanno accertato che, oltre a quanto riferito dalla coppia, analoga condotta - riferisce l'Arma - era stata tenuta poco prima dal presunto molestatore anche nei confronti di un'altra bambina, di otto anni, come riferito nell'immediato da un altro genitore presente nel negozio.

Al termine degli accertamenti il quarantaseienne è stato arrestato e a seguito della convalida, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA