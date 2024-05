Domato maxi incendio in un deposito di camper a Milano

Un incendio che ha coinvolto una ventina di camper parcheggiati in un deposito in via Chiesa Rossa, alla periferia di Milano, è stato domato stamani dopo il lavoro ininterrotto dei vigili del fuoco cominciato nella serata di ieri. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica - spiegano gli stessi vigili del fuoco - che impegneranno le squadre intervenute ancora per alcune ore. Sembra da un primo monitoraggio che l''incendio sia scaturito per un guasto elettrico da uno dei camper.

Il deposito giudiziario in prossimità del parcheggio dei camper è stato lambito dalle fiamme e ha avuto tre vetture danneggiate.



