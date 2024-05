Colosimo, alle amministrative 32 'impresentabili'

Sono 32 i candidati alle prossime elezioni amministrative che risultano come 'impresentabili', secondo il codice antimafia di autoregolamentazione delle candidature. Lo ha reso noto la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo nel corso dell'audizione a Palazzo San Macuto. In tutto sono 71 i candidati segnalati dalla Direzione nazionale antimafia, ma la Commissione ha valutato che solo 32 di loro si trovano in situazione di 'conflitto' con il codice.





