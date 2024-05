Incidente tra camion e auto, riaperta l'A1 in direzione Firenze

Poco dopo le ore 14:45, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno ed Incisa in direzione Firenze, chiuso intorno alle 11:55 a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 328 e nel quale due persone sono decedute e altre due sono rimaste ferite.

Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in direzione Firenze. Agli utenti in viaggio verso Firenze, Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana percorrere la Ss326 Raccordo Siena-Bettolle e per poi rientrare in A1 Firenze Impruneta in direzione Firenze.



