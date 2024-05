Comunità ebraica, gesto Comune Bologna legittima terrorismo

"Se davvero si vuole ribadire l'attenzione per il rispetto dei diritti umani e per la pace non esponi solo una bandiera ma le esponi entrambe. Una bandiera in un luogo pubblico non può essere usata come simbolo di contestazione di altri paesi.

Un gesto simile da un'istituzione pubblica non fa che legittimare la voce del terrorismo e della prevaricazione". Cosi all'ANSA la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, assieme al presidente della Comunità di Bologna De Paz. "Invitiamo Lepore a recarsi in Israele nelle zone del massacro prima di esporre bandiere e slogan", hanno aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA