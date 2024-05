Comitato per la Palestina accampato all'ateneo di Udine

"Ricevere tutte le liste degli accordi che intercorrono tra l'ateneo di Udine e le università israeliane, interrompere tutte le collaborazioni tra l'università del Friuli e le aziende belliche italiane e israeliane, istituire delle borse di studio per gli studenti e le studentesse palestinesi che le università non le hanno più perché sono state tutte bombardate". Sono le richieste rivolte all'Università di Udine dal Comitato per la Palestina di Udine che raccoglie diversi studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici dell'ateneo friulano, e attivisti e attiviste che sostengono la causa palestinese.

Gli aderenti al Comitato hanno dato vita a una protesta, avviata ieri, accampandosi con una ventina di tende e un gazebo nel giardino interno al Polo umanistico dell'università.

"Continueremo questa protesta fino a quando non riceveremo delle risposte concrete alle nostre richieste da parte dai vertici dell' università", hanno detto i manifestanti, intenzionati a proseguire. I manifestanti hanno riferito di aver ricevuto una visita "informale" da parte del rettore dell'ateneo, "ma senza ricevere per ora alcuna risposta".





