AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 30 maggio

ROMA - Camera, Aula ore 11.00 Cerimonia commemorativa del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, con il Presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni, il presidente della Camera Fontana e il presidente del Senato La Russa

ROMA - Teatro Eliseo ore 12.00 Assemblea nazionale Confapi, con il presidente confederale Confapi, Camisa, il ministro degli Esteri, Tajani, il ministro per gli Affari Europei, Fitto

ROMA - Senato, Sala Caduti di Nassirya ore 10.00 Conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione di Festiv'Alba, su iniziativa del senatore di FdI Liris, con il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio

VILLAPIANA (CS) - ore 11.30 Il ministro dei Trasporti Salvini visita il cantiere in cui sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova Statale 106 Jonica; alle 14.30 Cosenza Ristorante Fellini presenta il suo libro "Controvento. L'Italia che non si arrende" e alle 16.30 a Catanzaro Centro Commerciale Le Fornaci. Partecipano i candidati della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Sud

CATANZARO - Pm Hotel in località Germaneto ore 18.30 Il ministro per gli Affari Europei Fitto conclude una manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia in vista delle elezioni europee, con la sottosegretaria all'Interno Ferro, coordinatrice regionale del partito

PESARO - 16.30 Piazzale Matteotti Elezioni Europee e Comunali, appuntamenti ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani presso Comitato Elettorale del candidato Sindaco Lanzi, con il presidente della regione Acquaroli; alle 18.30 Urbino (Collegio Raffaello) incontro con il candidato sindaco Gambini

CATANZARO - Biblioteca comunale villa Margherita ore 11.30 Elezioni Europee, conferenza stampa del segretario di Sinistra Italiana Fratoianni; alle 16:30 a Vibo Valentia nel salone della coalizione progressista che sostiene il candidato a sindaco Romeo in via Kennedy. Alle 19.30 Corigliano Rossano sede di Verdi-Sinistra

CATANIA - Ritrovo Prestipino Cafè, via Etnea 38 ore 10.00 Sud chiama Nord, punto stampa con De Luca, e incontro con sostenitori e sostenitrici

SICILIA - ore 10.00 Appuntamenti del presidente M5S Conte, Catania passeggiata mercato Fera 'o Luni, partenza da piazza Università; alle 14.30, Aci Trezza, piazza G. Verga a sostegno candidato sindaco Acicastello, Bonaccorso; alle 17.30 Gela piazza Umberto comizio a sostegno candidato Di Stefano; alle 20.30, Caltanissetta corso Umberto comizio, a sostegno sindaco M5S uscente Gambino

ROMA - Via Cesare Balbo ore 10.00 Istat, occupati e disoccupati (04-2024) P; alle 11.00, prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni (04-2024)

ROMA - ore 15.30 Abi, Comitato Esecutivo; alle 17.00, Consiglio

PALERMO - via Etnea 215 ore 11.30 Conferenza stampa per l'inaugurazione della Casa del Made in Italy, con il ministro delle Imprese, Urso

TORINO - Teatro Carignano P.za Carignano, 6. ore 15.00 Giornata d’apertura 3/a edizione Festival dell’Economia; ore 15.00 inaugurazione; ore 16.00 dialogo tra il direttore de La

Stampa, Malaguti e Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici; ore 19.00 dialogo tra il direttore scientifico del festival, Boeri e Poggio, tra i padri dell’intelligenza artificiale e delle neuroscienze

CASERTA - Piazza Vanvitelli ore 10.00 Appuntamenti del segretario generale della Cgil, Landini; incontro "Immigrazione. opportunità per il territorio a partire da un lavoro stabile e dignitoso" nell'ambito della sesta edizione del Premio Jerry Masslo, promosso dalla Flai-Cgil; alle 15.00 Napoli Sala Cral Autorità di Sistema Portuale partecipa all'assemblea con lavoratrici e lavoratori nell'ambito delle iniziative per la campagna referendaria a sostegno dei 4 quesiti proposti dalla Cgil su appalti, licenziamenti e precarietà

ROMA - Palazzetto Mattei in villa Celimontana Roma ore 9.00 La piattaforma nazionale IdroGEO sul dissesto idrogeologico. Dati e servizi per la PA e le imprese - ISPRA incontra decisori e stakeholder con il viceministro dell'Ambiente Gava

PIACENZA - Distaccamento Aeroportuale Piacenza, San Giorgio P.no - Fraz. San Damiano, anche in streaming ore 17.00 Assemblea Confindustria Piacenza "L'impresa di immaginare e costruire un nuovo sviluppo", con il presidente di Confindustria Orsini

BOLZANO - Mec Fiera Bolzano ore 17.30 Assemblea Confindustria Alto Adige "Integrazione e innovazione rafforzano il futuro", in videocollegamento il presidente di Confindustria Orsini

COMO - Università dell'Insubria, Aula magna Chiostro Sant'Abbondio ore 10.00 Seminario "Competitività e sostenibilità delle Pmi", organizzato da Consob e Confindustria Como in collaborazione con l'Università dell'Insubria

BRUXELLES - Ue, indicatori di fiducia di maggio; tasso di disoccupazione di aprile

NEW YORK - Usa, Pil t/t annualizzato 1T; nuove richieste sussidi del 25 maggio; richieste continue del 18 maggio

PRAGA - Riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri europei dell'Energia

MADRID - Adozione definitiva da parte dei deputati della legge di amnistia per i separatisti catalani

PECHINO - Xi Jinping interviene al Forum di cooperazione tra Cina e Stati arabi

LONDRA - Scioglimento del Parlamento prima delle elezioni generali

GERUSALEMME - Gerusalemme Pride Parade, in solidarietà con gli ostaggi

ROMA - Acquario Romano ore 9.30 Evento "Impossibile 2024" la biennale dei diritti dell'infanzia di Save the Children, con il segretario generale della Cei, mons. Baturi, la ministra del Lavoro Calderone

ROMA - Sala Conferenze, via della Scrofa 39 ore 15.00 Convegno "La Scuola del Futuro. Cosa c'è in programma", un momento di dialogo e confronto sulla revisione delle indicazioni nazionali, con il sottosegretario all'Istruzione, Frassinetti

ROMA - The Space Cinema Moderno, ore 10.30 Presentazione stampa di "Ricchi a tutti i costi", regista Giovanni Bolognetti

ROMA - Cinema Warner Bros. Entertainment ore 10.30 Presentazione del film "Con Luì e Sofì, i Me Contro Te" di Gianluca Leuzzi

ROMA - Palazzo Farnese ore 17.30 Inaugurazione dell'apertura al pubblico dei Mosaici dell'antica Roma presenti nei Sotterranei di Palazzo Farnese organizzata dall'Ambasciata di Francia in Italia e Mirabilia Art Wonders Chiri

ROMA - Via del Velabro 9 ore 18.00 Presentazione stampa mostra "Futurbella", omaggio al Futurismo della Fondazione Alda Fendi e Esperimenti

CREMONA - Stadio Zini ore 20.30 Serie B, Cremonese-Venezia, finale andata playoff

PARIGI - Tennis, open di Francia

