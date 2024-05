Sull'auto di Angelo Onorato spunta un'impronta, attesa per l'autopsia

L'impronta di una mano sulla parte superiore del Range Rover è tra gli elementi d'indagine su cui si stanno concentrando gli investigatori dopo i rilievi sul Suv dove, sabato scorso, è stato trovato morto Angelo Onorato, imprenditore e marito dell'eurodeputata Francesca Donato. E' stata proprio l'europarlamentare assieme alla figlia Carolina a scoprire il corpo grazie al gps dello smartphone.

Gli esperti stanno cercando di verificare, attraverso analisi sofisticate, quando sia stata lasciata quell'impronta e a chi appartiene. Tra gli altri elementi al vaglio degli investigatori della squadra mobile la fascetta trovata per terra a fianco dello sportello posteriore del Range Rover, che i poliziotti hanno rinvenuto leggermente aperto al loro arrivo. Si tratta dello sportello destro, lato guida dove era riverso sul volante Onorato, come le scarpe slacciate e quasi tolte e gli occhiali ben posizionati sul bavero della camicia.

Sembrerebbe che la chiusura della fascetta, attorno al collo dell'imprenditore, sia laterale. Su questo aspetto aveva riflettuto a caldo Nuccia Albano, incaricata dalla famiglia Onorato come perito tecnico di parte: secondo Albano la posizione della chiusura della fascetta sarebbe determinante per stabilire se Onorato sia stato ucciso, come sostengono familiari e amici, oppure si sia suicidato. Per Albano se si accetterà che la chiusura era laterale o addirittura dietro al collo non ci sarebbero dubbi: Onorato è stato assassinato.

Certamente qualche certezza in più in questo che sembra al momento un giallo potrebbe arrivare nel pomeriggio: alle 15 è prevista l'autopsia sul corpo dell'imprenditore nell'istituto di medicina legale del Policlinico.

Ieri è stato iscritto per omicidio il fascicolo di indagine aperto dalla procura di Palermo. I magistrati continuano a propendere per la tesi del suicidio, anche se il motivo del gesto è tutt'altro che chiaro. L'iscrizione per omicidio è un atto dovuto vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come l'autopsia. I familiari dell'architetto continuano a ribadire però di non credere alla tesi del suicidio e a sostenere che l'uomo sia stato ucciso.

