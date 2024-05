Scontri vicino consolato Usa,in corso perquisizioni studenti

In corso perquisizioni da parte della Digos nei confronti di alcuni studenti per i fatti del 23 febbraio scorso nei pressi del consolato Usa di Firenze quando ci furono tensioni e cariche con le forze dell'ordine a un corteo per la Palestina. Resistenza aggravata il reato che sarebbe ipotizzato secondo quanto appreso. La manifestazione era stato regolarmente preavvisata per raggiungere piazza Ognissanti. Ma poi andò oltre: manifestanti avrebbero provato a raggiungere il consolato e partirono le cariche. Su quanto accaduto la procura ha aperto un'inchiesta. Lo stesso giorno ci furono le cariche al corteo di studenti a Pisa.



