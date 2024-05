Sventata una maxitruffa da 93 milioni sul superbonus

Stroncati sul nascere: la Guardia di Finanza di Napoli ha evitato in extremis una maxi truffa da 93 milioni di euro ai danni dello Stato con il sequestro d'urgenza di crediti maturati con il cosiddetto "Superbonus", deciso dalla Procura di Napoli Nord e notificato dai militari a sette imprese risultate praticamente fittizie.

Tra coloro che avevano ceduto i crediti, destinati ad essere usati per compensare le imposte, figurano quattro persone che al momento della cessione erano già decedute, alcune addirittura da circa un anno.

A far scattare i controlli anche l'avvio delle negoziazioni, risalenti ad appena qualche mese fa, marzo e aprile scorsi: i crediti erano praticamente pronti a lasciare i cassetti fiscali delle società finite sotto la lente di ingrandimento degli investigatori per trasformarsi in compensazioni illecite di imposte e, quindi, per mancato introito di pari importo per l'Erario.

I lavori in questione, che, come sottolineato, non sono mai stati eseguiti, riguardavano riqualificazioni energetiche, ristrutturazioni e adeguamenti sismici.

L'inchiesta dei finanzieri di Frattamaggiore, coordinati dal tenente colonnello Carmine Bellucci - qualche anno fa protagonisti di uno dei più importanti sequestri di crediti mai messi a segno in Italia, del valore di 1,5 miliardi di euro - ha dimostrato che nonostante i numerosi paletti normativi posti dal Governo per la fruizione dei crediti e le pochissime deroghe concesse, c'è ancora chi tenta di avvantaggiarsi con espedienti illegali di vario tipo.

Le indagini della Guardia di Finanza sono partite da una società di Caivano (Napoli) che aveva negoziato 7 milioni di euro di crediti pur non avendo una consistenza aziendale compatibile con l'entità dei lavori di ristrutturazione che vantava di avere eseguito e che, invece, non erano stati mai realizzati.

Gli approfondimenti sui committenti dei lavori hanno poi evidenziato altre sei società che avevano negoziato crediti tra gli altri anche dalle quattro persone decedute, che risultavano cedenti della società di Caivano.

In sostanza attraverso gli approfondimenti sulle cessioni operate dalle persone risultate i decedute è stato possibile individuare altre sei società che aveva incassato crediti inesistenti per un valore di 93 milioni di euro.

