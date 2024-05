Incidente all'Air Show, indagato il conducente dell'autocisterna

Il procuratore capo dell'Aquila facente funzione, Fabio Picuti, ha iscritto sul registro degli indagati il 45enne che sabato scorso, durante l'Air Show all'Aeroporto dei Parchi all'Aquila, era alla guida dell'autocisterna che ha investito, uccidendolo, Paolo Dal Pozzo, 41enne copilota dell'elisoccorso del 118.

L'iscrizione sul registro degli indagati è un atto tecnico anche a tutela del dipendente di una società, per dare la possibilità all'indagato di partecipare a tutte le fasi dell'indagine. Il conducente del mezzo pesante è dipendente della società aquilana che gestisce l'aeroporto.

Assistito dall'avvocato Amedeo Ciuffetelli del Foro dell'Aquila - secondo quanto riferisce la stampa locale - ha fornito agli inquirenti una versione dei fatti lineare e si è anche sottoposto alle analisi del sangue per fugare dubbi sulle sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. Il mezzo è stato comunque sequestrato e in giornata il pm conferirà l'incarico all'anatomopatologo Giuseppe Calvisi per l'autopsia.

Oggi, intanto, il competente dipartimento dell'Asl tornerà sul luogo della tragedia per effettuare i rilievi e riscontrare eventuali violazioni sul fronte delle misure di sicurezza e del rispetto dei protocolli. L'incidente è stato classificato come infortunio sul lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA