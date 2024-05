A 84 anni, una pensionata ha in casa 900 grammi di cocaina

A 84 anni, pensionata, è stata trovata in possesso di quasi 900 grammi di cocaina (oltre 50 mila euro il valore sul mercato) che erano nella sua casa di Terni e arrestata, ai domiciliari, dai carabinieri (misura poi sostituita dal giudice con l'obbligo di dimora in città e di permanenza domiciliare in orario serale-notturno).

L'intervento è stato condotto inizialmente dai vigili del fuoco per la segnalazione di una possibile perdita di gas in un condominio del centro. Al piano seminterrato delle cantine, in un locale hanno però rinvenuto alcune tracce ritenute sospette, attivando l'Arma.

Sul posto è intervenuto personale già in servizio in zona per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e del nucleo forestale di Stroncone, con un'unità cinofila antidroga del nucleo di Roma - Santa Maria di Galeria. La ricerca è stata quindi estesa all'abitazione della proprietaria della cantina, risultata - riferiscono gli investigatori - gravata da numerosi precedenti. I militari hanno quindi rinvenuto - si legge in una nota dell'Arma - quasi 900 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e quattro bilancini di precisione.

