Operaio precipita in uno scavo per la fogna a Bari, è grave

Un operaio è rimasto ferito questa mattina dopo essere caduto in uno scavo profondo circa sei metri in via Vaccarelli, strada del quartiere Carbonara di Bari, aperto nelle scorse settimane per effettuare lavori di fogna bianca.

L'uomo è stato portato in codice rosso al policlinico di Bari.

A quanto si è appreso, la caduta nel vuoto gli ha provocato una frattura del bacino e un grave trauma vertebrale: è in corso la consulenza neurochirurgica e la prognosi è riservata. Per recuperare il lavoratore è stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, tra cui il nucleo di soccorso alpino speleologico che con corde ha riportato in superficie l'operaio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal (servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell'Asl di Bari.



