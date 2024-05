Sono stati tutti assolti gli ultrà del Genoa accusati di presunte estorsioni al Genoa. I pubblici ministeri Francesca Rombolà e Giancarlo Vona avevano chiesto oltre 33 anni di carcere e una assoluzione per i tifosi del Genoa accusati di presunte estorsioni alla società in cambio del tifo all'epoca in cui era presidente Enrico Preziosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA