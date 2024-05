A Monza evacuati asili e scuole per rischio di esondazione

A causa del rischio esondazione del fiume Lambro a Monza, sono state chiusi asili e scuole nel centro città, dopo aver trasferito bambini e alunni in Comune o in altre strutture. I piccoli dell'asilo nido 'Centro' sono stati accompagnati in Municipio in Piazza Trento e Trieste, i bimbi della scuola dell'infanzia Umberto presso l'Arengario, gli alunni della scuola Primaria De Amicis sono stati traferiti al Liceo Zucchi in Piazza Trento e Trieste. Chiuse anche le scuole medie Bellani e Confalonieri, così come il Centro sportivo cittadino NEI.



