Sigilli alla pizzeria aperta da chi preparò pizza a Bill Clinton

La pizzeria "Dal presidente" - sequestrata oggi dai finanzieri nell'ambito di una indagine anti riciclaggio della DDA di Napoli - venne chiamata così perché fu aperta dal pizzaiolo che preparò la pizza all'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

Il locale si trova in uno dei due decumani del capoluogo partenopeo, via dei Tribunali, una meta turistica tra le più frequentate della città.

La pizzeria figura tra i beni sequestrati oggi dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli per un ammontare complessivo stimato in circa 3,5 milioni di euro.



