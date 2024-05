Primo consiglio regionale dopo l'arresto di Giovanni Toti

È iniziato il primo Consiglio regionale della Liguria dopo l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti il cui banco è vuoto. Presenti in aula i consiglieri della Lista Toti Stefano Anzalone e Domenico Cianci, entrambi indagati.

Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei ha iniziato i lavori prendendo atto della 'sospensione' dall'incarico di Toti e della 'sostituzione ad interim' da parte del vicepresidente Alessandro Piana mentre davanti all'ingresso dell'assemblea si stanno radunando alcune decine di manifestanti per una iniziativa di protesta. "Assumerò l'incarico ad interim, lo farò con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza del compito importante - ha detto Piana -. Esprimo innanzitutto un pensiero di vicinanza al presidente Toti, che ha sempre agito per il bene della Liguria e mi auguro venga fatta chiarezza nel più breve tempo possibile, l'attività della Regione Liguria proseguirà senza soluzione di continuità".



