Oggi Senato accademico all'Università di Milano e La Sapienza, aumentano tende

Si apre un'altra giornata impegnativa sul fronte universitario. Oggi, alle 14.30, all'Università La Sapienza di Roma e all'Università di Milano si terrà il Senato accademico, mentre gli studenti e le studentesse in mobilitazione per Gaza saranno a Roma sul pratone per il "contro Senato" mentre a Milano, dalle 14, faranno un presidio e metteranno una targa in memoria di Refaat Alareer, "accademico, poeta attivista palestinese" ucciso a dicembre.

Intanto continuano e aumentano le proteste anche nel resto d'Italia. Accampamenti sono già nei cortili degli atenei - oltre a Roma - di Bologna, Napoli, Palermo, Milano, Padova, Torino, Pisa, Venezia, Bergamo, Trento. Domani, giorno in cui si ricorda la Nakba, sono previste tende anche a Genova, Firenze, Bari e Cosenza, oltre a diverse iniziative in tutta Italia per la Palestina.

Nella giornata di ieri alcuni studenti in mobilitazione all'università statale di Milano hanno parlato con il rettore Elio Franzini e la rettrice Marina Brambilla, dopo averla "intercettata" e "contestata". "Dall'incontro abbiamo ottenuto la partecipazione di una delegazione di studenti al senato accademico", hanno aggiunto, che è stato convocato online per oggi.



