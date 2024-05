AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 15 maggio 2024:

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.00 La presidente del Consiglio Meloni incontra il presidente della Repubblica di Lettonia Rinkēvičs

ROMA - Camera, Aula dei Gruppi parlamentari ore 12.30 Giornata internazionale della famiglia, 'QAssieme si vince', con il presidente della Camera Fontana; alle 16.50 nella Sala del Cavaliere incontra il presidente della Repubblica di Lettonia Rinkēvičs

ROMA - Camera e Senato ore 9.00 Seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale

ROMA - Senato, commissione Finanze ore 9.30 Esame del decreto Superbonus, voto sugli emendamenti

ROMA - San Macuto, Copasir ore 10.00 Audizione del ministro della Difesa Crosetto

BRUXELLES - Ue, la Commissione pubblica le ultime previsioni economiche per il 2024 e il 2025

BRUXELLES - Ue, Pil del primo trimestre, produzione industriale di marzo

FRANCOFORTE - Bce, anticipazione della Financial Stability Review sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale per la stabilità finanziaria

NEW YORK - Usa, inflazione e vendite al dettaglio di aprile, dati Eia su scorte e produzione di greggio

MILANO - Trimestrali di Poste, Rwe, Cisco System, Commerzbank, E.On, Abn, Allianz

MILANO - Via Locatelli ore 10.00 Abi, Comitato esecutivo

ROMA - ministero delle Imprese, Palazzo Piacentini ore 10.30 Comitato Leonardo, 'Innovare con l'intelligenza artificiale generativa gli impatti per il Made in Italy', con il ministro delle Imprese Urso

ROMA - Camera, Sala della Regina ore 11.00 Istat, presentazione del Rapporto annuale 2024 la situazione del Paese con il presidente Chelli

GENOVA - Cengio, Palazzo Rosso, Piazza Vittoria 1 ore 15.45 Incontro il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin

WASHINGTON - Ricevimento offerto da Joe e Jill Biden in onore di generali e ammiragli; il presidente degli Stati Uniti Biden tiene un discorso durante il National Peace Officers Memorial Service al Campidoglio degli Stati

NEW YORK - Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla Bosnia

OSTIA - Istituto Comprensivo di via delle Azzorre, plesso Amendola via dell'Idroscalo 82 ore 10.30 Incontro con il ministro dell'Istruzione Valditara; alle 11.40 alla Palestra della legalità 'Talento & Tenacia' in via dell'Idroscalo 103

ROMA - Ambasciata Italiana presso la Santa Sede ore 16.00 Rome Summit, forum dei giovani imprenditori cattolici con il presidente della Camera Fontana, il ministro degli Esteri Tajani, il Segretario di Stato Vaticano Parolin

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00 Udienza generale del Papa

ROMA - Foro Italico, Internazionali Bnl d'Italia

FOIANO DI VAL FORTORE (BN) - Giro d'Italia, Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, undicesima tappa

ROMA - Stadio Olimpico ore 21.00 Coppa Italia, finale, Atalanta-Juventus

