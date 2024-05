AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 14 maggio 2024:

MILANO - Fondazione Catella ore 17.30 'Giorno de La Verità', intervista alla presidente del Consiglio Meloni Audizione del ministro della Giustizia Nordio

ROMA - sede Confcommercio, piazza Belli ore 10.00 Confcommercio, incontri in vista delle Europee con Boccia (Pd) alle 11, Tajani (Fi) alle 12, Conte (M5s) alle 13, Paita (Iv) alle 14.30, Lupi (Noi Moderati) alle 16, Fazzolari (FdI) alle 17 e Borghi (Lega) alle 18

ROMA - ministero dell'Economia, via XX Settembre ore 17.00 M5s, presidio per la legge sugli extraprofitti delle banche

ROMA - Camera, sala stampa ore 17.30 +Europa, presentazione della proposta di legge 'Sciascia- Tortora' con Magi e Della Vedova ROMA - Stampa Estera, palazzo Grazioli, via del Plebiscito 102 ore 15.00 Scomodo, presentazione della ricerca 'Nuovi Europei' sul rapporto tra le nuove generazioni e l'Europa, in vista del voto dell'8-9 giugno

ROMA - Inps, Osservatorio sull'Assegno Unico Universale - Appendice statistica marzo 2022 - marzo 2024

FRANCOFORTE - Bce, anticipazione della Financial Stability Review sulle implicazioni dei rischi geopolitici per la stabilità finanziaria

VERONA - Sala Blu padiglione Veronafiere ore 15.30 Automotive Dealer Day, sessione inaugurale con il ministro dell'Economia Giorgetti

ROMA - Hub - Binario F, via Marsala 29H ore 14.00 Legacoop, 'Europa digitale. Coop-Idee, cooperative per l'Europa digitale', con il commissario Ue per gli Affari europei Gentiloni e la ministra del Lavoro Calderone

ROMA - sede di Confagricoltura ore 10.30 Confagricoltura e Reale Mutua, presentazione del 'Rapporto AGRIcoltura100' con la ministra del Lavoro Calderone

ROMA - Camera, sala della Regina ore 15.30 Anac, presentazione della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nell'anno 2023, con il presidente Busia

WASHINGTON - Casa Bianca, conferenza stampa del presidente Biden sulla sua agenda per promuovere investimenti e occupazione americani

BRUXELLES - Ue, il commissario per gli Affari Economici Gentiloni partecipa al dialogo economico e finanziario tra l'Ue e i partner dei Balcani occidentali, Turchia, Georgia, Moldavia e Ucraina

COPENHAGEN - Copenaghen Democracy Summit, organizzato dal think tank dell'ex segretario generale della Nato Rasmussen

PARIGI - Unesco, summit sui metodi di cottura puliti in Africa organizzato dall'Agenzia internazionale per l'energia ROMA - Ue, il commissario agli Affari Economici, Gentiloni, incontra Mehmet Şimşek, ministro del Tesoro e delle Finanze della Turchia

NEW YORK - Onu, briefing sulla Libia del Procuratore della Cpi davanti al Consiglio di Sicurezza

ROMA - Cnr, sala Convegni, piazzale Aldo Moro, 7 ore 10.30 Presentazione delle Bandiere Blu 2024

CANNES - Festival del Cinema, prima giornata

ROMA - Stampa Estera, palazzo Grazioli, via del Plebiscito ore 11.00 Presentazione degli esiti di nove anni di ricerche sul dipinto 'Il Giudizio Universale di Ginevra', il bozzetto ritrovato del Giudizio Universale della Cappella Sistina dI Michelangelo

ROMA - Musei Capitolini, terrazza Caffarelli ore 14.00 Presentazione della mostra 'Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell'arte del Rinascimento'

POMPEI - Giro d'Italia, Pompei-Cusano Mutri, decima tappa

ROMA - Foro Italico, Internazionali d'Italia di tennis

