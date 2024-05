Salvini: 'pronto il progetto della leva obbligatoria'. Crosetto, 'non per le forze armate'

Botta e risposta fra il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, entrambi a Vicenza per la sfilata degli alpini, sul progetto di leva obbligatoria.

"La Lega ha quasi concluso la stesura di un progetto di legge per reintrodurre una leva universale, 6 mesi obbligatorio per ragazzi e ragazze, a servizio della comunità. su base regionale - ha annunciato Salvini - E' una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa".

"Una volta - ha ricordato - uno di Udine andava a Bari, e quello di Bari lo mandavano a Udine, dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più cosi, si farà vicino a casa. Spero che anche la altre forze politiche appoggino la proposta".

Immediata la precisazione di Crosetto: "Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola. Le forze armate servono per fare professionisti, che difendono le istituzioni e la pace. Il servizio civile universale non è una cosa che riguarda le forze armate", ha dichiarato, ribadendo che "il servizio civile universale non è una cosa che riguarda le forze armate".

Numeri al rialzo per la 95/a adunata nazionale Alpini, che si concluderà in serata a Vicenza. "Un evento straordinario con quasi 100mila penne nere partecipanti alla sfilata, ed un totale di circa 500mila presenze nei tre giorni in città" ha detto il sindaco Giacomo Possamai, in un video sui social. Numeri concordanti con quelli aggiornati in queste ore dall'Ana.

A favorire l'enorme affluenza nella città veneta sono state anche le favorevoli condizioni meteo, con sole e temperature ideali di fine primavera. "Vicenza ha dimostrato di sapere ospitare i grandi eventi - ha aggiunto Possamai - è stato bello aver visto i vicentini orgogliosi di aver ospitato così tante persone".

La sfilata è stata aperta dalla fanfara della Brigata Alpina Julia. Crosetto e Salvini erano presenti sul palco d'onore, in rappresentanza del governo. Il corteo si è snodato attraverso un percorso di un paio di chilometri, raggiungendo viale Roma, a fianco di Campo Marzo, dove è allestito il palco delle autorità, transitando per viale Verona, viale San Lazzaro, corso SS Felice e Fortunato, viale Milano e la stazione ferroviaria.

L'intera zona ovest di Vicenza è stata interdetta al traffico già dalla mezzanotte scorsa. Dopo le sezioni estere delle penne nere, si metteranno in marcia le sezioni italiane, partendo da Sicilia e Sardegna e dal Sud. L'ultimo gruppo sarà quello della "Monte Ortigara" di Vicenza, organizzatrice dell'evento. Il programma dovrebbe concludersi intorno alle 20.00.

Alpini: Mattarella, meritorio rinnovo del legame tra generazioni

"Rivolgo il più cordiale saluto agli Alpini e ai loro familiari riuniti in occasione della 95/A Adunata Nazionale a Vicenza. A tutti i membri dell'Associazione Nazionale Alpini giunga il più sentito apprezzamento per la meritoria opera di rinnovo del legame tra le generazioni e il plauso per il servizio che il sodalizio svolge nell'ambito delle attività di volontariato all'interno del sistema di Protezione Civile Nazionale, prova del vostro impegno e dell'altruismo a favore di tutta la collettività". E' il messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli organizzatori dell'Adunata nazionale degli Alpini a Vicenza.

"Le penne nere, sino alle più recenti missioni internazionali, nell'ambito delle decisioni operate dal parlamento e delle pianificazioni delle competenti autorità - prosegue il Capo dello Stato - sono sempre state esempio di onore, senso del dovere e spirito di sacrificio. Il corpo degli Alpini è una specialità di punta dell'Esercito, costantemente impegnata al servizio della Repubblica. A tutti i convenuti giunga l'augurio di una ottima riuscita della manifestazione".

Meloni, la storia degli Alpini un faro per tutti noi

"Nei giorni in cui celebrano la loro 95ª Adunata Nazionale, desidero inviare un pensiero di gratitudine a tutti gli Alpini. La vostra storia di sacrificio, coraggio, dedizione e amor di Patria è un faro per tutti noi. Viva gli Alpini!". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

