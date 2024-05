AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per il 13 maggio 2024:

ROMA - Quirinale ore 9.00 Premiazione Alfieri della Repubblica

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il Primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala

ROMA - Palazzo Chigi ore 11.00 Riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea, con la presidente del Consiglio Meloni

ROMA - Camera, Sala della Regina ore 9.45 Convegno "Giovani, tra famiglia e formazione: progettare prospettive di futuro - Esperti e rappresentanti delle istituzioni a confronto con i giovani", con la ministra del Lavoro Calderone, il viceministro dell'Economia Leo e il vicepresidente della Camera, Rampelli

ROMA - Salone delle Fontane, via Ciro il Grande ore 18.00 Europee, il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Tajani apre campagna elettorale FI, con Gasparri

ROMA - Senato Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro ore 11.00 Conferenza "Carriere senza ostacoli: la maternità come valore aggiunto", su iniziativa della Senatrice del M5S Sironi, membro della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza

BARI - Hotel Villa Romanazzi Carducci ore 18.00 Europee, manifestazione per la campagna elettorale della Lega con il segretario Salvini e il generale Vannacci

ROMA - Sede di Confcommercio Piazza G.G. Belli 2 ore 11.00 Il Consiglio confederale di Confcommercio, con il presidente Sangalli, incontra i rappresentanti dei principali partiti in vista delle elezioni del Parlamento europeo, Calenda (Azione) e Bonino (+Europa)

BRUXELLES - Eurogruppo

NEW YORK - USA, Fed aspettative inflazione 1 anno, di aprile

BRUXELLES – Ue, il commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni partecipa al dialogo economico e finanziario tra l'Ue e i partner dei Balcani occidentali, Turchia, Georgia, Moldavia e Ucraina; tiene il discorso di apertura tramite videomessaggio all'evento "EuropaDigitale. Coop - Idee Cooperative per l'Europa Digitale

BRUXELLES - Gli Stati membri adottano dieci testi che costituiscono il Patto su migrazione e asilo

ROMA – Ue, il commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, incontra Mehmet Şimşek, ministro del Tesoro e delle Finanze della Turchia

VIENNA - Opec, pubblicazione del rapporto mensile

YEREVAN (Armenia) - Assemblea Generale della BERS (fino al 16)

NEW YORK - Onu, briefing sulla Libia del Procuratore della CPI, davanti al Consiglio di Sicurezza

WASHINGTON (Stati Uniti) - Discorso di Joe Biden alla Casa Bianca sul suo programma economico

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo apostolico ore 9.00 Il Papa riceve in udienza Daniel Noboa, Presidente dell'Ecuador

TORINO - Salone del Libro

CITTA VARIE - Giro d'Italia 2024

ROMA - Foro Italico Tennis, Internazionali BNL d'Italia

