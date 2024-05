Il trainer Iovino picchiato dopo rissa con Fedez in un locale

Ci sarebbe un indagato nel fascicolo per rissa e lesioni aperto dal pm Michela Bordieri in attesa di una eventuale querela del personal trainer Cristiano Iovino, 37 anni, picchiato nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorso per strada a Milano, dopo - come si legge oggi su diversi quotidiani - una rissa in un locale con il rapper Fedez. Iovino, entrato nella vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi per un caffé preso con la showgirl, vive tra Roma e Milano. Secondo quanto ricostruito la sera del 20 aprile si trovava nel locale milanese The Club quando - pare a causa di un apprezzamento rivolto a una ragazza in compagnia del rapper - sarebbe scoppiata una rissa con Fedez, che era in compagnia di alcuni ultrà del Milan e dell'amico Jack Vanore, ex tronista di Uomini e donne. Una lite testimoniata dalla chiamata al 112 dei buttafuori del locale di largo La Foppa e dal successivo intervento dei carabinieri, cui erano stati fatti i nomi dei coinvolti. E anche dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

Più tardi nella stessa notte, quando il personal trainer stava rincasando, alle 3 e 30, in via Marco Ulpio Traiano, alla periferia di Milano, era stato circondato da alcuni uomini, scesi da un van, che lo avevano picchiato. Sarebbero, secondo quanto ricostruito in Procura, in maggior parte ultrà del Milan.

Il 37enne era stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto. Erano intervenuti anche i carabinieri, ma Iovino non aveva voluto sporgere denuncia.

Il personal trainer, tifoso laziale, sempre secondo quanto ricostruito, nella notte avrebbe chiesto aiuto ad alcuni ultrà biancocelesti a Roma per avere il supporto degli ultrà, visto il gemellaggio che lega le due tifoserie.



