AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per il 12 maggio 2024:

ROMA - Circo Massimo ore 10.00 Cerimonia di apertura della maratona "Race for the Cure" 2024 in occasione della 25^ edizione, con il Presidente della Repubblica Mattarella

MAGLIE - Caffè della libertà, piazza Aldo Moro ore 9.00 Europee, Forza Italia, tour di Gasparri in Puglia; alle 10 aCopertino, sede FI incontro con i candidati azzurri; alle 11.15 a Lecce, Grand Hotel Tiziano, presentazione lista Forza Italia

TORINO - Environment Park Sala Kyoto Via Livorno 60 ore 14.00 Europee, la segretaria del Pd Schlein partecipa ad un'iniziativa Pd Impresa Domani; alle 20.30 a Verbania, al Teatro "Il Maggiore" partecipa ad un evento a sostegno della campagna elettorale del Pd per le elezioni comunali, regionali ed europee

LA SPEZIA - Primo festival della portualità, con i ministri Giorgetti e Musumeci

BARCELLONA - Elezioni legislative anticipate in Catalogna

VILNIUS - Elezioni presidenziali in Lituania

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00 Regina Coeli presieduto dal Papa

TORINO - Lingotto Fiere XXXVI Edizione del Salone Internazionale del Libro

VIAREGGIO - 74/ma Assemblea di Federalberghi

ROMA - Stadio Olimpico ore 12.30 Serie A, Lazio-Empoli, 36/ma giornata

GENOVA - Stadio Luigi Ferraris ore 15.00 Serie A, Genoa-Sassuolo, 36/ma giornata

VERONA - Stadio Bentegodi ore 15.00 Serie A, Verona-Torino, 36/ma giornata

TORINO - Allianz Stadium ore 18.00 Serie A, Juventus-Salernitana, 36/ma giornata

BERGAMO - Gewiss Stadium ore 20.45 Serie A, Atalanta-Roma, 36/ma giornata

CITTA VARIE - Giro d'Italia 2024, centosettima edizione

ROMA - Foro Italico Tennis, Internazionali BNL d'Italia

LE MANS - Circuito Bugatti Moto Gp di Francia, gara

Riproduzione riservata © Copyright ANSA