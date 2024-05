Recuperato uno dei corpi dei due sub trovati morti in Sardegna

È stato recuperato e riportato in superficie, uno dei corpi dei due sub dispersi da ieri in un fondale di 100 metri al largo di Villasimius, nella Sardegna sud orientale. I corpi di Stefano Bianchelli, di 56 anni, e Mario Perniciano, di 60, sono stati trovati questa mattina l'uno accanto all'altro a 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco. Per il recupero, secondo quanto di apprende, è stato utilizzato un robot rov in grado di arrivare a grandi profondità.







