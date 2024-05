AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per mercoledì 8 maggio 2024:

ROMA - Palazzo Chigi ore 11.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il Segretario generale della Nato Stoltenberg

ROMA - Camera, Sala della Regina ore 17.00 'La Costituzione di tutti - Dialogo sul premierato', con la presidente del Consiglio Meloni, il presidente della Camera Fontana, la ministra per le Riforme Casellati, i presidenti delle Fondazioni De Gasperi Alfano e Craxi Boniver

ROMA - Senato - Commissione Finanze ore 8.30 Esame degli emendamenti al decreto Superbonus con il ministro dell'Economia Giorgetti

ROMA - Senato, Aula ore 12.00 Esame del disegno di legge costituzionale sul premierato

ROMA - Camera, Aula ore 15.00 Question time con il ministro dell'Economia Giorgetti

ROMA - Teatro dell'Opera, Piazza Beniamino Gigli ore 10.45 Assemblea nazionale Confcooperative, con il vicempremier Tajani, i ministri delle Imprese Urso, del Lavoro Calderone, degli Affari Europei Fitto e per le Disabilità Locatelli

ROMA - Palazzo Wedekind, piazza Colonna 366 ore 10.30 Engie, 'La transizione efficiente: nuove soluzioni per l'energia del futuro', con il ministro dell' Ambiente Pichetto Fratin

ROMA - online su ANSA.it ore 12.00 'Il Lavoro sicuro tra regole e nuova cultura dell'impresa', Forum ANSA sulla sicurezza sul lavoro con la ministra del Lavoro Calderone

MILANO - Bocconi, Via Sarfatti 10 ore 8.30 Università Bocconi, Influence relevance & Growth, Conference Restore Balance & Drive Meaningulf Change, con Tremonti, presidente di Aspen Italia; Testa, ceo di Borsa Italiana; Passera, ceo di Illimity

ROMA - Sede di Unindustria (Via Andrea Noale 206) ore 10.30 'Fabbrica Europa', le proposte di Confindustria per le elezioni europee

ROMA - Sala Presidenziale Stazione di Roma Ostiense ore 11.30 Presentazione de 'Il treno dei bambini', pellegrinaggio nazionale dei piccoli

NEW YORK - Terzo giorno della visita del presidente della Repubblica Mattarella negli Stati Uniti

BERLINO - Il presidente tedesco Steinmeier riceve il presidente finlandese Stubb, che poi incontra il cancelliere Scholz

BUDAPEST- Visita del presidente cinese Xi Jinping

LONDRA - Il principe Harry partecipa alla cerimonia nella Cattedrale di St Paul per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games

BRUXELLES - Ue, il commissario agli Affari Economici Gentiloni incontra in videoconferenza la ministra delle Finanze svedese Svantesson

MOSCA - Il presidente russo Putin alla cerimonia per l'anniversario dell'Unione economica eurasiatica

ROMA - Parlamento Europeo, via Quattro Novembre 149 ore 9.30 Legambiente, 'Un nuovo green deal per l'Europa', presentazione dell'agenda per la prossima legislatura europea

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00 Udienza generale del Papa

SAN TAMMARO (CE) - Real sito di Carditello ore 12.00 Inaugurazione del restauro dell'Appartamento Reale e del Tempietto Dorico con il ministro della Cultura Sangiuliano

LUCCA - Giro d'Italia, Genova-Lucca, quarta tappa

MADRID - Stadio Bernabeu ore 21.00 Champions League, Real Madrid-Bayer Monaco, semifinale di ritorno

