Il pm Milano insiste, l'ex società di Daniela Santanchè deve fallire

I debiti fiscali ma soprattutto la mancanza di continuità aziendale sono le ragioni per cui oggi la Procura di Milano davanti al Tribunale fallimentare ha insistito con la richiesta di liquidazione giudiziale di Bioera, una delle società del gruppo del biofood fondata da Daniela Santanchè, ritenendo che l'unico suo valore è legato alla quotazione in Borsa.

Stamane, durante l'udienza, i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, con l'aggiunto Laura Pedio, sono stati irremovibili in quanto la società della galassia che un tempo è stata guidata dalla attuale ministra del Turismo e dal suo ex compagno Canio Mazzaro, nel 2022 aveva un "risultato netto in perdita per 5,3 milioni di euro". E non pare che le sue sorti siano state risollevate dalla procedura di composizione negoziata della crisi per il risanamento in base alla quale sono state concesse le "misure protettive del patrimonio". Misure di cui inutilmente è stata chiesta la proroga della proroga: il giudice Guendalina Pascale ha infatti rigettato l'istanza.

Così oggi i pubblici ministeri hanno ribadito la richiesta di fallimento e il collegio ha rinviato al prossimo 21 maggio per consentire alle parti di leggere gli atti appena depositati, dopo di che ci dovrebbe essere la decisione. Non così per Ki holding, la cui posizione è in un certo qual modo congelata in quanto beneficia ancora delle misure protettive dovute all'accesso alle misure di supporto alle imprese di cui anch'essa ha usufruito e che impediscono la pronuncia di qualsiasi sentenza.

Lo scorso 9 gennaio, invece, il collegio composto dai giudici Macchi-Rossetti-Pipicelli aveva dichiarato la liquidazione giudiziale di Ki Group srl. Su questo fronte per domani è fissata l'adunanza dei creditori davanti ai giudici fallimentari, mentre, come in pratica accade sempre in casi del genere, la Procura, guidata da Marcello Viola, sta lavorando su una nuova indagine, sempre coordinata dall'aggiunto Pedio e dai pm Gravina e Luzi, per bancarotta a carico di amministratori ed ex della srl.

Sul fronte Visibilia, e in particolare quello che riguarda l'indagine per falso in bilancio in cui la senatrice di Fratelli d'Italia è tra i 20 indagati, nel pomeriggio è stato riferito che i pubblici ministeri non intendono concedere ulteriori termini rispetto a quelli canonici previsti dopo la chiusura delle indagini. Inoltre uno dei sindaci finiti sotto inchiesta, su sua istanza, verrà interrogato a breve. Quindi entro fine maggio il programma è chiedere il rinvio a giudizio, il secondo nel giro di circa un mese per Daniela Santanchè.



